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Derinkuyu'da çilek hasadı başladı - Son Dakika

Derinkuyu'da çilek hasadı başladı

01.06.2021 14:44
Derinkuyu'da çilek hasadı başladı, System.String[]

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 50 dekar arazide üretilen çilek hasadına başlandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 50 dekar arazide üretilen çilek hasadına başlandı.

İlçede 7 çiftçi tarafından dikimi yapılan çilek fideleri ilk ürünlerini verdi. Bu yıl ilçede 150 ton rekolte bekleniyor.

Üreticilerden Ferudun Döşeyici, AA muhabirine, hasadı yapılan çileğin kentteki bazı marketlerde satışa sunulduğunu belirtti.

İki yıldır çilek ürettiğini anlatan Döşeyici, "İlçemizin toprak yapısı ve rakımı çilek verimine olumlu katkı sunuyor. Derinkuyu'da yetişen çileğin aroması ve kokusu yüksek, raf ömrü de uzun. Eylül ayına kadar hasat devam edecek." dedi.

Derinkuyu'da çilek hasadı başladı

Derinkuyu, Nevşehir, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Derinkuyu'da çilek hasadı başladı - Son Dakika


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