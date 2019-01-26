Derinkuyu'da Etkili ve Hızlı Okuma Kursu Açıldı
48 dakika önce
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce etkili ve hızlı okuma kursu açıldı.
Nevşehir
'in Derinkuyu
ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünce etkili ve hızlı okuma kursu açıldı.
Yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenlere yönelik açılan kursa eğitimci yazar Harun Çolak
eğitim veriyor. Bir hafta sürecek kursta okumada göz egzersizleri, dikkat eksikliğini giderme ve yoğunluğu sağlama, kelime haznesini geliştirme ve metinler üzerinde uygulamalı hızlı okuma eğitimi veriliyor.
Günde 8 saat verilen eğitimde 32 saati dolduran kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.
Hızlı okumada öğrenci kursiyerler 100 kelime ile kitap okurken kurs sonunda 1000 kelime okuma kapasitesine kavuşabilecek.
Hızlı okuma kursuna ortaokul ve lise öğrencileri katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:13 Kaynak: AA
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