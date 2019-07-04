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Derinkuyu'da gençlere yönelik yaz kursları açıldı

2 saat önce

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz kursları açıldı.

Derinkuyu'da gençlere yönelik yaz kursları açıldı, System.String[]
NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz kursları açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde 6 branşta açılan kurslar öğrencilerden ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 ila 18 yaş arasındaki gençlere yönelik futbol, voleybol, dart, bocce ile bağlama ve gitar kursundan yaklaşık 50 öğrencinin faydalandığını belirtti.

Turan, "Öğrencilere sporu sevdirmek, onları spora yönlendirmek ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimiz hem yeni hobiler edinebilecek hem de tatillerini kendilerini farklı alanlarda yetiştirmek için gayret edecekler." dedi.

Turan, yaz kurslarının iki ay boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:18 Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezi, Derinkuyu, Futbol, Güncel
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