Derinkuyu'da kadın kursiyerler hem öğreniyor hem kazanıyor - Son Dakika

Derinkuyu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kursta kadınlar hem elbise dikimini öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasındaki eğitim alanında açılan çocuk elbisesi dikim kursunda kursiyerler, çocuklara yönelik etek, pantolon, mont dikimini öğreniyor.

16 kursiyere eğitim veren Esra Sarkın, AA muhabirine, kursta öğrendiklerini uygulayan katılımcıların ortaya çıkardığı ürünlerin pazarlandığını, gelirinin de kursiyere verildiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında eğitimlerin sosyal mesafe başta olmak üzere maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sürdürüldüğünü dile getiren Sarkın, kursun yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Sarkın, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini sözlerine ekledi.