Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da Kan Bağışı Kampanyası

Derinkuyu'da Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Derinkuyu ilçesinde, Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi tarafından oluşturulan stantta kan bağışı alındı.

Derinkuyu'da Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Derinkuyu ilçesinde, Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi tarafından oluşturulan stantta kan bağışı alındı.

Kızılay'ın "Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla yürüttüğü kampanya çerçevesinde, ilçe merkezine oluşturulan bağış standına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Stant sorumlusu Dr. Süleyman Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışı konusunda oldukça duyarlı olduğunu, kampanyanın il genelinde sürdürüldüğünü belirtti.

Kurt, "Kan bağışı konusunda Nevşehir, nüfus oranı baz alındığında Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Halkımız kan bağışı konusunda hassas davranıyor. İlçede bir hafta boyunca kan bağışı almak için bulunacağız, ardından diğer ilçe ve beldelerde kampanyamızı sürdüreceğiz." dedi.

Kurt, Kızılay'a farklı zamanlarda toplamda 10 kez kan bağışı yapanlara bronz madalya, 25 kez bağış yapanlara gümüş, 35 kez bağış yapanlara ise altın madalya takdim edildiğini ifade etti.

Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Yüksel Kızıltepe de kan bağış standını gördüğünde, kan vermek için başvuruda bulunduğunu, bugüne kadar çok sayıda kan bağışında bulunduğunu aktardı.

Kızıltepe, her kan bağışının ardından kendini daha dinç hissettiğini anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Nevşehir, Derinkuyu, Güncel
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