Derinkuyu'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Kızılay Haftası dolayısıyla Derinkuyu ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçedeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi binasında, Türk Kızılay Nevşehir Şubesince oluşturulan bölümde görevliler, kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Kızılay Kan Merkezi hekimlerinden Dr. İbrahim Altıntaş, gazetecilere, kampanyaya esnaf ve vatandaşın ilgi gösterdiğini, ilk gün 60 ünite kan alındığını, kampanyanın ilçede üç gün süreceğini belirtti.

Altıntaş, "Kızılay olarak sürekli kan bağış kampanyası düzenliyoruz. Derinkuyu ilçesinde üç gün mesai saatleri arasında bağış alamaya devam edeceğiz. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşullarına üst düzeyde riayet ederek kampanyayı sürdürüyoruz." dedi.