Derinkuyu'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Derinkuyu ilçesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskinin olabileceği yerler denetlendi.



Derinkuyu Kaymakamlığınca yürütülen uygulamada, emniyet, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri ilçede faaliyet gösteren kuaför, taksi ve gıda maddesi satan iş yerlerini denetledi.



Ekipler, uygulama sırasında karşılaştıkları vatandaşlara da maske ve sosyal mesafenin önemini anlattı.



Denetime katılan Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, AA muhabirine, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda halk sağlığını korumak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.



Kumcu, "Vatandaşlarımızın sağlığı çok önemli. İlçemizde koronavirüs salgınının artmaması için denetimleri çok sıkı uyguluyoruz. Vatandaşlarımız sosyal mesafeye, hijyen kurallarına mutlaka uymalı ve maske takmalıdır. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.