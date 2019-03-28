Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da Kütüphane Haftası Etkinliği

Derinkuyu'da Kütüphane Haftası Etkinliği

2 saat önce

Derinkuyu ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında park ve kahvehanelerde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Derinkuyu'da Kütüphane Haftası Etkinliği, System.String[]
Derinkuyu ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında park ve kahvehanelerde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kitap okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik etkinlikte, kütüphane yetkilileri kent merkezindeki park ve kahvehanelerdeki vatandaşlara kitap dağıttı.

Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt'un da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, bir süre kitap okudu.

Hafta dolayısıyla düzenlenen program, Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam etti.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Özdemir, programdaki konuşmasında, kütüphanelerin toplumun kültürel gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Özdemir, "Kütüphaneler her türlü bilgi kaynağının toplandığı, düzenlendiği ve okuyucuların hizmetine sunulduğu kamu kuruluşları olarak önem arz etmektedir. Halk kütüphaneleri halkın bilgi merkezi durumundadır." dedi.

Yazar Osman Aytekin ise konuşmasında kitap okuma alışkanlığının artırılması için atılması gereken adımlardan bahsederek, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Program, kitap dostu çocuklara hediye takdiminin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Derinkuyu, Güncel
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