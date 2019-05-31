Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da liseli öğrencilerin yıl sonu gösterisi
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Derinkuyu'da liseli öğrencilerin yıl sonu gösterisi

13 dakika önce

Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Lisesi'nde öğrenciler tarafından yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

Derinkuyu'da liseli öğrencilerin yıl sonu gösterisi, System.String[]
Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Lisesi'nde öğrenciler tarafından yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonundaki etkinlik saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Programın sonunda konuşma yapan Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin sahne performansını başarılı bulduğunu aktaran Yeşilyurt, yetenekli öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:12 Kaynak: AA
Derinkuyu, Güncel
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