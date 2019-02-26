Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da "Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak" Konferansı

Derinkuyu'da "Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak" Konferansı

29 dakika önce

Derinkuyu Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mehmet Akif Ersoy'u anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Derinkuyu'da
Derinkuyu Milli Eğitim Müdürlüğünce " Mehmet Akif Ersoy'u anlamak" konulu konferans düzenlendi.


Mehmet Ekmekci Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Programa konuşmacı olarak katılan eğitimci yazar Harun Çolak tarafından milli şair Mehmet Akif Ersoy'un edebi yönü anlatıldı.

Ersoy'un, vatan ve millet aşığı olduğunu, şiirlerinde genelde bu değerleri işlediğini belirten Çolak, "Milli şairimiz Mehmet Akif bülbülü susturan bir şairdir. Şiirlerine kendi ruh halini yansıtır. Şairin yaşadığı edebiyat ortamı zengindir. Yazdığı şiirlerinde toplumcu gerçekçiliği savunmuştur. O ihtiyacı olmasına rağmen yazdığı İstiklal Marşı için para almayacak kadar vatanını düşünen, fedakar ve büyük bir dava adamıdır." dedi.


Konferansın ardından okul müdürü Nail Demirtaş tarafından Çolak'a günün anısına hediye takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:51 Kaynak: AA

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