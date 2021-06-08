Derinkuyu'da mevsimlik işçi ücretleri belirlendi - Son Dakika

Derinkuyu ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Kurulu tarafından yapılan toplantıda, ilçedeki ekili arazilerde çalışacak mevsimlik işçilere verilecek ücret belirlendi.
Belediye Başkanı Bülent Aksoy'un katılımıyla belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, yaz döneminde çalışacak mevsimlik işçilerin ücretleri görüşüldü.
Toplantı sonunda, dönüm başı çapa işçilerine 110 lira, fasulye yolum işçilerine 120 lira, fasulye patoz çekimi 150 lira, kabak hasadı işçilerine 130 lira verilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıya, Çiftçi Malları Koruma Kurulu Başkanı Ali Baba Yıldırım, İlçe Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilisi Fatih Çalışkan, işçi temsilcileri ve üreticiler katıldı.
Kaynak: AA
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