Derinkuyu'da

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçede görev yapan öğretmen ve aileleri ile yemekte buluştu.



Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Kumcu, eğitimcilerin gelecekte söz sahibi olacak nesilleri yetiştiren kutsal bir vazifeyi ifa ettiklerini belirtti.



Başkan Aksoy da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarla şehit edilen öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Sabrı, sevgi ve şefkati temsil eden güzide öğretmenlerimiz her takdirin üstündedir. Bu anlamlı gününüzü kutlarım." dedi.



Program, öğretmenlere çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.