Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ürgüp'ta taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitimin 28 Aralık Cuma günü köy ve kasabalarda tatil edildiği duyuruldu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:56 Kaynak: İHA

Aralık, Nevşehir, Derinkuyu, Güncel
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