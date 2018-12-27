Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.
Nevşehir
'in Derinkuyu
ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık
Cuma günü tatil edildi.
Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Ürgüp
'ta taşımalı eğitim tatil edildi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitimin 28 Aralık Cuma günü köy ve kasabalarda tatil edildiği duyuruldu. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
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