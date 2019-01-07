Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Derinkuyu ilçe genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi" denildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Nevşehir, Derinkuyu, Güncel
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