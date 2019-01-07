Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Nevşehir
'in Derinkuyu
ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Derinkuyu ilçe genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi" denildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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