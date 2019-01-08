Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde öğleden sonra okullar tatil edildi.

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde öğleden sonra okullar tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra okulların tatil edildiği açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Nevşehir, Derinkuyu, Güncel
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