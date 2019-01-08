Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde öğleden sonra okullar tatil edildi.
Nevşehir
'in Derinkuyu
ilçesinde öğleden sonra okullar tatil edildi.
Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra okulların tatil edildiği açıklandı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:50 Kaynak: İHA
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