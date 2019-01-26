Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da Tarsim Toplantısı Yapıldı

Derinkuyu'da Tarsim Toplantısı Yapıldı

55 dakika önce

Derinkuyu ilçesinde TARSİM toplantısı yapıldı.

Derinkuyu'da Tarsim Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Derinkuyu ilçesinde TARSİM toplantısı yapıldı.

İlçe Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Kayseri TARSİM Müdürlüğünden ziraat mühendisi Çağrı Ceylan ve Alperen Turan, üreticileri bilgilendirdi.

Ceylan yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Don hasarıyla ilgili üreticilerimiz ihbarda bulunacak. Hasar tespitinde eksper açısından sorunlarla karşılaşırsanız eksper değişimi için müracaatta bulunabilirsiniz. TARSİM, devlet destekli olduğu için isteğe bağlı değildir. Sigortalılıkta gönüllülük esastır. Sigortalı olan çiftçilerin ürün açısından kullanılan kredilerin avantajı bulunmaktadır. Derinkuyu ilçesinde geçmiş dönemlerde de hasar tespiti yapılan ekili alanlar için ödeme yapıldı. Hasar için üç gün içinde müracaatta bulunulmalıdır. Zarar gören ürünlerle ilgili bir hafta içinde hasar tespitine geliriz. Bir haftalık hasar tespitinde deliller kaybolmaz."

Toplantıya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Şahin, İlçe Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Varol, ziraat mühendisleri Baki Konakcı, Fatma Danış ve Bircan Yaman ile üreticiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Kayseri, Derinkuyu, Tarım Sigortaları Havuzu, Güncel
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