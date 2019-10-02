Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
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Derinkuyu'da uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu taciri 1 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Derinkuyu'da uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu taciri 1 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu'da polis ekipleri tarafından şüpheli bir aracın durdurulmasının ardından araç içerisinde yapılan aramada 101,90 gram metamfetamin, 2,5 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü C.D.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Derinkuyu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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