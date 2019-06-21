Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı
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Derinkuyu'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları Derinkuyu ilçesinde ilgi görüyor.

Derinkuyu'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları Derinkuyu ilçesinde ilgi görüyor.

Derinkuyu Müftüsü Selami Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki 36 camide kurs açıldığını belirtti.

Kurt, "Yaz dönemi için açtığımız kurslarda yaklaşık 900 öğrenci camilerde ve kuran kurslarımızda tatillerini değerlendiriyor. Hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar hem de ilmihal bilgilerine vakıf oluyorlar. Çocuklarımızın ilgisi bizleri memnun etti." dedi.

Kurt, kurslarda dini bilgiler, ibadet, ahlak kuralları, hadis ve ayet dersleri verildiğini, çeşitli etkinlikler düzenlendiğini de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Derinkuyu, Güncel
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