Derinkuyu'dan Kısa Kısa

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı
, Derinkuyu
ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi
'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Nevruz ateşini yakan Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
ve katılımcılar ateşin üzerinden atladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Ahmet Balcı
'nın örste demir dövmesinin ardından, öğrenciler arasında çeşitli oyunlar oynandı.
Öğrencilerin bahar ve nevruz konulu şiirler okumasının ardından sona eren etkinliğe, Nevşehir
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Derinkuyu'ya e-Twinning etiketi
Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu e-Twinning Okul etiketi ödülünü kazandı.
Okulun, Avrupa
'daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan e-Twinning platformunda 3 yıldır yürüttüğü başarılı çalışmaları ile Brüksel
'de bulunan Merkezi Destek Servisi tarafından 2019-2020 yılı e-Twinning Okul Etiketi ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
Okul müdürü Erdal Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üç yıldır yapılan özverili çalışmalar neticesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında, 4 ayrı Avrupa kalite etiketi ve iki de ulusal kalite etiketi aldık." dedi.
Şahin, okullarında yürütülen proje kapsamında, mesleki gelişim programlarında yürüttükleri çalışmalarla başarı elde edildiğini dile getirdi.