Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Derinkuyu'dan kısa kısa

4 saat önce

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçede kurulan yediemin otoparkının açılışını gerçekleştirdi.

Derinkuyu'dan kısa kısa, System.String[]
NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçede kurulan yediemin otoparkının açılışını gerçekleştirdi.

İlçedeki yediemin otoparkının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan işletme sorumlusu Özkan Bostan, tesisin hem muhafaza altına alınan araçların güvenli şekilde bekletilmesini sağlayarak halka hizmet sunacağını hem de emniyet güçlerinin işlerini kolaylaştıracağını kaydetti.

Konuşmanın ardından otoparkın açılış kurdelesi Kumcu, Aksoy, Esnaf Kefalet Kooperatifi İlçe Başkanı Ahmet Balcı ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Demir tarafından kesildi.

Derinkuyu'da alt yapı çalışmaları

Derinkuyu Belediyesi tarafından ilçedeki bazı alanlarda alt yapı çalışmalarına başlanıldı.

Belediye Başkanı Bülent Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Namık Kemal ve Esentepe mahallerinde başlatılan çalışmaların üç ay içinde tamamlanacağını belirtti.

Aksoy, "Halkımıza daha iyi hizmet vermek için yerel seçimler sonrası ilçe kanalizasyon çalışmasına başladık. 4 kilometrelik kanalizasyon ihalesini imar planı kapsamında gerçekleştirdik. Altyapı çalışması tamamlandığında sıcak asfalt çalışması yapacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Bülent Aksoy, Derinkuyu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isparta'da üretilen güllerden yapılan yılın ilk gül yağı, kilosu 9 bin eurodan satıldı Akrobasi uçağı düştü Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldular Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]