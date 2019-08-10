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Derinkuyu'dan kısa kısa

38 dakika önce

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit ve gazi ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi.

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Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit ve gazi ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki program, Kaymakam Mert Kumcu ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konuklarıyla sohbet eden Kumcu, şehit ve gazi ailelerine ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Programa, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, Cumhuriyet Savcısı Berkay Şahingöz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hanifi Ok, Emniyet Amiri Resul Baydemir ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Derinkuyu Kaymakamı Kumcu trafik denetiminde

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Derinkuyu- Niğde kara yolundaki denetimlere katılarak, sürücülere çikolata ikram etti.

Sürücülere dikkatli araç kullanmaları tavsiyesinde bulunan Kumcu, bayramlarını tebrik ettiği vatandaşlara broşür de dağıttı.

Kumcu'ya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hanifi Ok ve Emniyet Amiri Resul Baydemir de eşlik etti.
Derinkuyu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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