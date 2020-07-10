Derinkuyu'dan kısa kısa - Son Dakika

Derinkuyu'dan kısa kısa

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, ilçede girişimci baba-oğul tarafından kurulan deve kuşu çiftliğini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, ilçede girişimci baba-oğul tarafından kurulan deve kuşu çiftliğini ziyaret ederek incelemede bulundu.

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İlçede çiftçilik yapan Musa Sayın (70) ve Özcan Sayın (47) tarafından kurularak hizmete geçirilen deve kuşu çiftliğine gelen Kaymakam Kumcu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Kumcu'ya çiftlikteki üretimle ilgili bilgi aktaran Özcan Sayın, çiftlikte 31 deve kuşu bulunduğunu et ve yumurtalarının taleplere göre çevre il ve ilçelere gönderildiğini belirtti.


İlçede pek bilinmeyen bir konuda ortaya çıkardıkları projenin ilçe ekonomisine katkı sağlama konusunda takdir edilecek bir uygulama olduğunu kaydeden Kumcu, çalışmalarında başarı diledi.


Derinkuyu'da "Yaz spor kursları" başladı


Derinkuyu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan öğrencilere yönelik yaz spor kursları başlatıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınan kursta, beden eğitim öğretmeni Mustafa Necati Kök rehberliğinde bocce, voleybol, futbol, masa tenisi ve dart eğitimleri veriliyor.


Mehmet Ekmekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kursa katılan öğrenciler maskeli ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek eğitimlere katılıyor.

Derinkuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:47 Kaynak: AA

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