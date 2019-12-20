Derinkuyu ilçesinde "Derinkuyu Okuyor" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derinkuyu ilçesinde 'Derinkuyu Okuyor' etkinliği - Son Dakika

Derinkuyu ilçesinde "Derinkuyu Okuyor" etkinliği

6 saat önce

Derinkuyu ilçesinde, kaymakamlık tarafından düzenlenen "Derinkuyu Okuyor" etkinliği kapsamında söyleşi programı düzenlendi.

Derinkuyu ilçesinde

Derinkuyu ilçesinde, kaymakamlık tarafından düzenlenen "Derinkuyu Okuyor" etkinliği kapsamında söyleşi programı düzenlendi.

Şehit Selçuk Karabakla Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, etkinlikteki amacın kitap okumayı sevdirmek olduğunu belirterek, katılımcılara tavsiyede bulundu.

Kumcu, "Sevgili öğrenciler kitap okumanın önemini iyi kavrayın, seviyenize göre kitaplar okuyun. Okuduğunuz kitaplar sizin kişiliğinizi geliştirecektir. Derslerinize da faydalar sağlayacaktır. Sizlerden düzenli kitap okumanızı bekliyoruz. Bizler de sizler için benzer etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Etkinlikte, söyleşi konuğu olan yazar Oğuz Özdem ve Osman Aytekin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Özdemir, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Derinkuyu, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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