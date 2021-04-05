Derinkuyu ilçesinde lavanta bahçesi için ilk fideler dikildi - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, Kadın İş Geliştirme Derneği tarafından lavanta bahçesi oluşturulması amacıyla araziye lavanta fideleri dikildi.

Dernek üyeleri ile Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Şahin'in katılımıyla Suvermez köyü yolundaki 11 bin metrekarelik arazide çok sayıda lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Yılmaz, "Kadın elinden lavanta bahçesi" projesinin ilçeye renk katacağını belirterek, "Bu proje sayesinde Derinkuyu'daki alternatif tarım ürünleri listesine bir ürün daha eklenmiş oldu. Oluşacak bahçenin ülke ekonomisine katkının yanı sıra turizme de destek olacağına inanıyorum." dedi.