Son Dakika Haberleri: Derinkuyu Kaymakamlığı: "Mavi Balina' Olayı Gerçek Dışıdır"

Derinkuyu Kaymakamlığı: "Mavi Balina' Olayı Gerçek Dışıdır"

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana gelen intihar olayını bazı basın yayın organlarının 'Mavi Balina' intiharı haberi şeklinde yayınlamasını Derinkuyu Kaymakamlığı yalanladı.

Derinkuyu Kaymakamlığı:
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana gelen intihar olayını bazı basın yayın organlarının 'Mavi Balina' intiharı haberi şeklinde yayınlamasını Derinkuyu Kaymakamlığı yalanladı.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü ilçemize bağlı Özlüce Köyünde meydana gelen intihar olayının "MAVİ BALİNA" isimli oyunla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu olayın, bu oyun nedeniyle meydana geldiğine dair yapılan haber ve bilgilendirmeler tamamen gerçek dışıdır. Olayla ilgili olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:27 Kaynak: İHA

Nevşehir, Derinkuyu, 3. Sayfa
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