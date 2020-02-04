Derinkuyu nüfusu 10 bin 839 olarak açıklandı - Son Dakika

Derinkuyu nüfusu 10 bin 839 olarak açıklandı
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinin 2019 yılı sonu itibarıyla nüfusu 10 bin 839 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinin 2019 yılı sonu itibarıyla nüfusu 10 bin 839 olarak açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 nüfusu açıklanmasının ardından Derinkuyu ilçesinin nüfusu 2019 yılında 50 kişi artış göstererek 10 bin 839 olarak açıklandı.
TÜİK tarafından Derinkuyu'nun 2018 nüfusu 10 bin 789 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR
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