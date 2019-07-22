"Derinkuyu Okuyor Kampanyası"
1 saat önce
Derinkuyu'da çocukları okumaya alıştırmak amacıyla "Derinkuyu Okuyor Kampanyası" düzenlendi.
Derinkuyu Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:22 Kaynak: AA
'da çocukları okumaya alıştırmak amacıyla "Derinkuyu Okuyor Kampanyası" düzenlendi. Kaymakamlık
, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Nevşehir
Gazeteciler Cemiyeti tarafından Derinkuyu Yeraltı Şehri girişinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar yaklaşık bir saat kitap okudu.
Kaymakam Vekili Mert Kumcu'nun, öğrencilere okudukları kitaptan soru sormasının ardından katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edildi.
Etkinliğe Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy
, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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