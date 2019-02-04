Son Dakika Haberleri: Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen Oldu

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen Oldu

1 saat önce

Derinkuyu Ziraat Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen Oldu, System.String[]
Derinkuyu Ziraat Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 delegenin oy kullandığı genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Yavuz Şen, oy birliği ile başkan seçildi.

Genel kurulda ayrıca, Ziraat Odası Meclis Başkanı için de seçim yapıldı. Durmuş Canbaş meclis başkanı olurken Erkan Hamurcu da meclis başkan vekili görevine seçildi.

Ziraat Odası Başkanı Şen, program sonunda yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:48 Kaynak: AA

Yavuz Şen, Derinkuyu, Güncel
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