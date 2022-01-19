Derinkuyulu öğrencilerin YKS ücretlerini belediye ödeyecek - Son Dakika

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na YKS) başvuracak öğrencilerin sınav ücretlerini belediyenin ödeneceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 20- 21 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye katılacak olan ilçedeki 172 öğrencinin sınav giriş bedellerini ödeyeceklerini belirtti.

Üniversite eğitimlerinin ardından ilçe ve ülkeye fayda sağlayacak gençlerin ve eğitim camiasının her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Aksoy, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, gönül belediyeciliği yaparak halkımıza ve özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimize her türlü faydayı sunmaya hazırız. Bu kapsamda ilçemizdeki öğrencilerin sınav ücretlerini ödeme kararı aldık. Umudumuz gençlerin, sınavda başarılı olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.