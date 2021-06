Derisini Satan Adam Filmi - Son Dakika

Suriyeli genç Sam Ali, iç savaştan kaçıp Lübnan’a gider. Avrupa’ya seyahat etmek ve hayatının aşkıyla birlikte yaşamak isteyen Sam Ali, bunun için yüksek bir meblağ karşılığında çağdaş bir sanatçının sırtına dövme yapmasını kabul eder. Vücudunu prestijli bir sanat eseri haline getiren Sam Ali, çok geçmeden kararının özgürlüğünü engellediğini keşfeder.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Man Who Sold His Skin

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Tunus, Fransa, Belçika, Almanya, İsveç, Türkiye

Orijinal Dili: İngilizce, Arapça, Fransızca, Flemenkçe

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

