Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor - Son Dakika

Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ayakkabı imalatçısı ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Tahsin Kiriş, deriyi işleyerek ürettiği otantik eşyalarla birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ayakkabı imalatçısı ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Tahsin Kiriş, deriyi işleyerek ürettiği otantik eşyalarla birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı

Durak Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde ayakkabı tamirciliğinin yanı sıra tamamı el ürünü deriden çantalar, okçuluk ve atçılık malzemeleri ile otantik eşyalar imal eden 55 yaşındaki el sanatları ustası, dedelerinden ve babasından kalan mesleğini geliştirerek sürdürüyor.

Tahsin Kiriş, AA muhabirine, meslekte 35 yılı geride bıraktığını söyledi.

Hazır ayakkabı sektörü yaygınlaşınca ayakkabı imalatını bırakıp arayışa girdiğini belirten Kiriş, "Bir süre sonra deriden, tamamı el işi çantalar ve otantik eşyalar imal etmeye başladım. İlk önce hobi olarak yaptığım işler çok beğenilince o yönde kendimi daha da geliştirmeye çalıştım." dedi.

Kiriş, yaptığı ürünlerin tasarımlarının tamamının kendisine ait olduğunu dile getirdi.

"Ayakkabı üretimindeki kalıp tekniğini çanta imalatına uyarladım"

Deri çantalarda zamanla meydana gelen deformasyon ve çok kopan saplara çözüm getirecek bir teknik uyguladığını anlatan Kiriş, şöyle devam etti:

"Çantada ilk kez ayakkabı üretiminde uygulanan kalıp tekniğini uyguladım ve başarılı oldum. Çantaları kendim tasarlıyor, makine kullanmadan dikiyorum. Özellikle kadınların çanta içinde arama çabasına son verecek telefon gözü, anahtarlık gibi ilaveler yaptım. Çantalar, şıklığı tamamlayan bir aksesuar olmasını yanında, insanın hayatını kolaylaştıracak vasıfta da olmalı diye düşünüyorum."

Kiriş, imal ettiği çantaların çok sağlam olduğunu ve nesilden nesile kullanılabileceğini aktardı.

Televizyonlarda yayınlanan dönem dizileri dolayısıyla otantik eşyalara ilginin arttığını vurgulayan Kiriş, "Deriden okçuluk malzemeleri, bıçak kılıfları ve atlar için kullanılan eşyalar da üretiyorum." diye konuştu.

Gece saatlerine kadar çalıştığını ifade eden Kiriş, mesleğini sürdürecek çırak bulamadığını sözlerine ekledi.

Tavşanlı, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor - Son Dakika

Son Dakika

10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi 10:53 Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı 10:39 Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek 10:33 Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada 10:33 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı 10:30 Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu 10:24 Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı 10:08 Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi 10:00 Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim 09:57 Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası 09:47 Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak 09:25 Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır 08:44 Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı 08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
23:07
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
18:33
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 11:22:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]