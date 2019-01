Deriyi Sanata Dönüştüren 3 Engelli Bireye 'Devlet Sanatçısı' Onuru

Deriyi sanata dönüştüren 3 engelli bireye 'Devlet sanatçısı' onuru Aysel Yavuz: "Kültür Bakanlığı bize devlet sanatçılığına layık gördü" Aysel Caferoğlu: "Başarımızı taçlandırdık" Selami Tatlıcı: "Türk deri el sanatlarını çok farklı noktalara getirmek istiyoruz"MANİSA -Manisa'nın Salihli...

Deriyi sanata dönüştüren 3 engelli bireye 'Devlet sanatçısı' onuru

Aysel Yavuz: "Kültür Bakanlığı bize devlet sanatçılığına layık gördü"

Aysel Caferoğlu: "Başarımızı taçlandırdık"

Selami Tatlıcı: "Türk deri el sanatlarını çok farklı noktalara getirmek istiyoruz"



MANİSA -Manisa'nın Salihli ilçesinde deriye hayat vererek sanata dönüştüren 3 engelli birey, Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında 'devlet sanatçısı' oldu.

Salihli Belediyesinin katkılarıyla kurdukları deri atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla deriyi sanatla birleştirip hem göz kamaştırıcı eserler yapan, hem de engelleri ortadan kaldıran 3 engelli birey Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz, el sanatları alanında 'devlet sanatçısı' olmanın mutluluğunu yaşadı.



"Kültür Bakanlığı bize devlet sanatçılığına layık gördü"

Atölyede deri üzerine her şeyi yaptıklarını dile getiren Aysel Yavuz, "Bunların başında çanta, kemer, cüzdan, aksesuarlar geliyor. Bunların tasarımlarını kendimiz yapıp, desenlerini kendimiz buluyoruz. Modellerini kendimiz bulup, yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyoruz. Kişiye özel ürünler yapabiliyoruz. Yaptığımız ürünler çok beğeniliyor. Ürünlerimiz çok beğenilince, biz kendimiz düşünmeden, çevremizden Kültür Bakanlığına başvurmamız için teşvik ettiler. Kültür Bakanlığı da devlet sanatçılığına bize layık gördü" dedi.

Desenlerinde geleneksel Türk motiflerini deri üzerine işlemeyi çok sevdiklerini vurgu yapan Yavuz şunları söyledi:

"Kilim motifleri, hayvan resimleri, tavus kuşları ve anka kuşlarını deriye uyguluyoruz. Müşterilerimizin istedikleri özel motifleri çizip, uygulama yapıyoruz. Bundan çok beğeni ve takdir alıyoruz."



"Bizi taçlandırdı"

"Asa Deri ve çanta olarak 7 yıldır çalışmaktayız" diyen Aysel Caferoğlu ise "Şu an bir şekilde kendimizi tanıttığımızı düşünüyorum. Biz Kültür Bakanlığı devlet sanatçılığı onayını da almış bulunmaktayız. Bu bizim işimizi ve bizi daha da motive edip taçlandırdı. Umarım bundan sonra yurt içinde ve yurt dışında çok daha iyi yerlerde daha iyi işler başarırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Üç engelli bireyin tek erkek üyesi olan Selami Tatlıcı ise şunları söyledi:

"Biz deri sevdalısı 3 arkadaş yıllar önce bir araya gelip, gönül verdiğimiz el sanatlarına başladık. Kendimizi geliştirerek el sanatlarında Türkiye'de önemli bir noktaya geldik. ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığının bize vermiş olduğu el sanatları devlet sanatçılığı ile ispatlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki amacımız hem yurt için de hem de yurt dışında Türk deri el sanatlarını çok farklı noktalara getirmek. Bu güzel işin, bu güzel sanatın, diğer engelli arkadaşlar içinde, bir uğraş, bir hayata tutunma, hatta hayatla beraber yürüme, teşkil etmesini çok istiyoruz. Bu yüzden elimizden gelen ne varsa her türlü yardıma hazırız."



"Kendilerini kutluyorum"

Salihli'de yaşayan 3 engelli bireyin Salihli Belediyesinin destekleriyle 4 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "El sanatları deri alanında 3 engelli arkadaşımızın Kültür Bakanlığı tarafından böyle bir devlet sanatçılığı unvanına layık görülmesi, Türkiye'de bir ilk olması açısından da bizim için çok önemli" diyerek 'Devlet Sanatçısı' olan engelli bireyleri kutladı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz

Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı

Gözü Dönmüş Alacaklı, Yürüme Engelli Vatandaşı Bacağından Vurdu

Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı