Derkuş'taki hava saldırısı sonrası oluşan hasar böyle görüntülendi
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Geçtiğimiz Perşembe, Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasındaki bir mühimmat deposunu vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:10 Kaynak: DHA
Geçtiğimiz Perşembe, Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasındaki bir mühimmat deposunu vurdu. Görüntülerde, patlamaların ardından Derkuş kasabasında oluşan hasar gözler önüne serildi.
Rusya ve Suriye rejim ordusunun düzenlediği hava saldırısında, Derkuş kasabasındaki Heyet Tahrir el- Şam'a (HTŞ) ait mühimmat deposu hedef alınmıştı. Hava saldırısının hemen ardından, depoda patlamalar meydana geldi. Görüntülerde, bazı yapıların hasar gördüğü ve araçların da kullanılmaz hale geldiği görüldü.
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