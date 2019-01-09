Derleme - Yurt Genelinde "Eğitime Kar Engeli" ile İlgili Haberlerimizi Derleyerek Yeniden...

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Soğuk hava, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 43 ilde eğitime bugün ara verildi.

Soğuk hava, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 43 ilde eğitime bugün ara verildi.



Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle Niğde, Muş, Sivas, Tokat, Bitlis, Düzce, Karaman, Erzurum, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Kars, Kırşehir, Niğde, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Konya, Bingöl, Elazığ, Ardahan, Erzincan ve Amasya'da il genelinde okullar bugün tatil edildi.



Samsun'un Havza, Alaçam ve Vezirköprü, Çorum'un Dodurga, İskilip, Uğurludağ, Bayat, Alaca?, ?Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy, Boğazkale, Oğuzlar ve Laçin, Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde, Sakarya'da ise Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki taşımalı okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Şebinkarahisar, Çanakçı ilçelerinin tümünde, merkez ilçe, Alucra, Yağlıdere, Güce, Espiye ilçeleri ile Bulancak ilçesinde ise köy okulları tatil edildi.



Hakkari'nin merkez ve Yüksekova, Çanakkale'nin Yenice, Bolu'nun Gerede, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge, Van'ın Çatak, Başkale, Bahçesaray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba, Kırıkkale'nin Delice ve Çelebi, Tunceli'nin Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerinde, Adıyaman'ın Gerger ilçesi ile bazı yerleşim yerlerinde eğitime ara verildiği duyuruldu.



Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tüm okullar, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.



Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında, Altınordu ilçesinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.



Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Devrek, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Isparta ve Ağrı'da ise il merkezleri ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.

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