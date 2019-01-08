Derleme - Yurt Genelinde Eğitime Kar Engeliyle İlgili Haberlerimizi Derleyerek Yeniden Yayımlıyoruz.

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Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 25 ilde eğitime bugün günü ara verildi.

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 25 ilde eğitime bugün günü ara verildi.



Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir, Bozkır, Derebucak ve Seydişehir ilçelerinde okullar tatil edildi, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki taşımalı eğitime de bir gün ara verildi.



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.



Çanakkale'nin Yenice, Çan ve Ayvacık ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.



Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.



Ağrı'da, kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü, bu nedenle Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi.



Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerde ve Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Karaman'ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde ve Kocaeli'nin Başiskele, Gölcük ve Kandıra ilçelerindeki tüm okullar ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde taşımalı sistemdeki okulların, Kırşehir'de il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Kırıkkale'de, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verildi.



Bingöl'de il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların, Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde, Zonguldak'ta, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okullar tatil edildi. Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ, Honaz ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildi.



Burdur'da, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Düzce'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.



Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.



Sakarya'da, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



Mersin'in Gülnar ilçesi ve Batman'ın Sason ilçesindeki okullar da tatil edildi.



Van'ın Çaldıran ilçesinde, Erzincan genelinde ve Muş'un Varto ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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