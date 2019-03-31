Derleme - Yurt Genelinde Oy Verme Sürecinde Yaşanan Asayiş Olaylarına İlişkin Haberlerimizi...

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Yurt genelinde oy kullanma işlemi sürecinde çıkan kavgalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

Yurt genelinde oy kullanma işlemi sürecinde çıkan kavgalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.



Bazı illerde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme sürecinde kavgalar çıktı.



Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde muhtar adayları ile yakınları arasındaki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Aynı ilçede oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesinden çıkan bıçaklı kavgada ise 2 kişi yaralandı.



Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki okulda sandık görevlileri ile bir grup seçmen arasında yaşlı vatandaşa oy kullandırma usulü konusunda tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.



Diyarbakır'da 23 yaralı



Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde çıkan seçim kavgalarında yaralanan 23 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



Kayapınar ilçesinde Evliya Çelebi Ortaokulu önünde karşılaşan Barış Mahallesi Muhtarı ve adayı Sait Aydemir ile aynı mahalleden muhtar adayı Nevzat Pektaş arasında seçim nedeniyle çıkan kavgada Aydemir'in kardeşi ve oğlu yaralandı.



Çüngüş ilçesinde Keleşevleri Mahallesi'nde muhtarlık seçimi dolayısıyla Yiğit ile Gül aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.



Dicle ilçesinin Uluçeşme Mahallesi'nde oy verme esnasında A.Y. ile M.S.Y. arasındaki kavgada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.



Kocaköy ilçesinin Bozbağlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 6 kişi hastanelere sevk edildi.



Taş ve sopalarla yaralandılar



Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde iki muhtar adayı arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3, Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Nusaybin ilçesinde Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan kavgalarda yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.



Şanlıurfa'da merkez Haliliye ve Karaköprü ile Eyyübiye, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtar adaylarının tarafları arasında kavga çıktı. Kavgalarda taş ve sopayla darbedilen 12 kişi hastanelere kaldırıldı.



Karaman'ın Ayrancı ilçesi ile merkeze bağlı Çatak köyünde oy kullanma sürecinde çıkan kavgalarda 8 kişi yaralandı.



Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.



İstanbul'un Kadıköy ilçesinde muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Tokat'ta merkeze bağlı Madas köyünde muhtarlık seçimi dolayısıyla iki grup arasında çıkan tartışmada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Muşcalı Mahallesi'nde iki muhtar adayını destekleyen gruplar arasında tartışma çıktı, bir kişi bıçakla yaralandı.



Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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