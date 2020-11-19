Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu - Son Dakika

Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu

19.11.2020 15:12
Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi, Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde, yeni görünümüne kavuştu.

Tepebaşı Belediyesi, Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde, yeni görünümüne kavuştu.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını tamamladı. Kentin en işlek noktalarından olan caddede, asfaltlama ve desenli kaldırım çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde, modern bir görünüme kavuşmuş oldu. Cadde esnafı ve mahalleli de, gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, ilçe merkezinde ve kırsaldaki mahallelerde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarının belirli bir program dahilinde sürdüğünü bildirdi. - ESKİŞEHİR

Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Fen İşleri Müdürlüğü, Fatih Mahallesi, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Messi ithamlardan dolayı isyanda: Barcelona'daki sorun olarak görülmekten bıktım Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini, sahile yürüyüşe giden vatandaşlar buldu Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu
Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz         
15:11
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak         
14:09
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak         
13:31
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Apple, iPhone'nun eski modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı için 113 milyon dolar ödeyecek Apple, iPhone'nun eski modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı için 113 milyon dolar ödeyecek         
10:45
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 15:27:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Derman Caddesi yeni görünümüne kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei