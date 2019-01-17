Son Dakika Haberleri: 'Derman' NATO sertifikası için İngiltere yolcusu

'Derman' NATO sertifikası için İngiltere yolcusu

2 saat önce

Prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", İngiltere'de NATO ülkelerine pazarlanabilmesi için gerekli sertifikasyon testlerine girmek üzere yola çıktı.

'Derman' NATO sertifikası için İngiltere yolcusu, System.String[]
Prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", İngiltere'de NATO ülkelerine pazarlanabilmesi için gerekli sertifikasyon testlerine girmek üzere yola çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55 

İngiltere, Ekonomi
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