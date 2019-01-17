'Derman' NATO sertifikası için İngiltere yolcusu
2 saat önce
Prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", İngiltere'de NATO ülkelerine pazarlanabilmesi için gerekli sertifikasyon testlerine girmek üzere yola çıktı.
Prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", İngiltere
'de NATO ülkelerine pazarlanabilmesi için gerekli sertifikasyon testlerine girmek üzere yola çıktı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
Yeni Malatyaspor, Fulhamlı Kamara'nın Transferini Bitiriyor
Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu