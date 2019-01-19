Son Dakika Haberleri: Dermapolin Davet Etti Gittim Dermarollerin Abc Sini Anlattılar

Dermapolin Davet Etti Gittim Dermarollerin Abc Sini Anlattılar

1 saat önce

Dermapolin çağırdı.

Dermapolin çağırdı. Gittim. Türk hanımların bu girişimini bir yıldır zaten tanıyor ve öneriyordum. Bu kez tanıtım günlerine katıldım. Eğer dermapolin.com'da alışverişlerinizde yazici2019 kodunu kullanırsanız size %20 indirim yapıyorlar. Diğer katılımcılara da kodlar verildi. Bundan benim veya diğer katılımcıların bir kar payı veya elde ettiği bir gelir yok. Firma sadece emeğimizi izleyenlere bu jesti yapıyor. Aklınıza başka bir şey gelsin istemem…

İşte böyle bir gündeydim. Mutlu döndüm evime. Sizinle paylaşayım istedim. Mayıs 2018 de çektiğim Dermaroller nasıl uygulanır videom bu linkte: https://www.youtube.com/watch'v=pWM4q...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:25 Kaynak: Youtube

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