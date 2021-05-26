Dermatit Nedir? Neden Olur? Dermatit Nasıl Tedavi Edilir?

Dermatit egzama ile birlikte de ortaya çıkabilir. Dermatit hastalığı ile ilgili tedavi seçenekleri uzman cildiye doktorları tarafından uygulanmaktadır. Dermatit mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalıklar arasındadır.

Dermatit Nedir?

Dermatit ciltte kuruluğa neden olan cildin pullamasına ve lezyonların ortaya çıkmasına sağlayıp kaşıntıya neden olan bir cilt hastalığıdır. Dermatit hastalığı kronik bir cilt hastalığı olarak bilinmektedir. Sürekli devam eden bir cilt kaşınması söz konusudur. Dermatit tedavisi genellikle belirtilere yönelik olmaktadır. Dermatit gündelik yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir cilt hastalığıdır.

Dermatit hastalığı genellikle ev kadınları ve inşaat işçilerinde görülen bir tür cilt hastalığıdır. Dermatit ile birlikte ciltte ortaya çıkan faktörler vardır. Bu kişiler temizlik ürünleri ile haşır neşir olduğundan dolayı bu durum cilde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dermatit hastalığı kısaca deri iltihabı olarak da adlandırılmaktadır.

Dermatit Neden Olur?

1) Genetik Faktörler

Yapılan araştırmalar sonucunda dermatit hastalığının en büyük nedenleri arasında genetik faktörler gelmektedir. Genetik faktörlerde ön plandadır. Hastanın aile öyküsü dinlenir. Ailesinde de mutlaka dermatit hastalığı olan kişiler bulunmaktadır. Genetik faktörler ile ortaya çıkan dermatit hastalığının en büyük nedenleri arasında gösterilmektedir.

2) Çevresel Faktörler

Çevresel faktörler de en az genetik faktörler kadar önemli olan bir nedendir. Bir kişide genetik olarak dermatit olmasa bile çevresel faktörlere bağlı olarak dermatit ortaya çıkabilmektedir. Dermatit en çok çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bundan dolayı önemli bir belirtidir.

3) Stres

Stresli bir ruh hali sonucunda da yine dermatit rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Uzun süre stresli bir yaşam sürmek dermatite neden olabilir.

4) Alerjik Reaksiyonlar

Dermatit hastalığının bir diğer nedeni de alerjik reaksiyonlar. İnsan cildi alerjik reaksiyonlara karşı oldukça hassastır. Bundan dolayı alerjik reaksiyonlar ile birlikte ciltte hem egzama hastalığı hem de dermatit hastalığı gelişebilir. Alerjik reaksiyonların bir doğal sonucu olarak dermatit cilt hastalığı görülmektedir.

5) Temizlik Ürünleri

Temizlik ürünleri içerisinde pek çok kimyasal madde aynı anda yer almaktadır. Nikel içeren temizlik ürünleri cilde olumsuz yansımaktadır. Ciltte ağır tahriş ve iltihaba neden olan temizlik ürünleri sonucunda da yine dermatit ortaya çıkmaktadır.

Dermatit Nasıl Tedavi Edilir?

1) Antihistamin

Dermatit tedavisinde en çok tercih edilen tedavi seçeneğidir. Antihistamin ciltte yer alan olumsuz alerjik reaksiyonları engeller. Aynı zamanda antihistamin ciltteki kaşıntıyı da geçirmektedir. Cilt kaşıntılarını geçirmek için en etkili ilaçtır.

2) Fototerapi

Bir ışık tedavisidir. Fototerapi ile kontrollü ışık tedavisi yapılır. Kontrollü bir şekilde cilde uygulanan foto ışınları ile cilt iltihapları geçirilmesi hedeflenir.

3) Hidrokortizon

Kortizon ilaçları da yine bu hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır. Kortizon ilaçları kaşıntı ve iltihabı geçirmek için önemlidir. Kaşıntı ve iltihabı önleyen hidrokortizon ilaçları steroid ile alakalı olan dermatit hastalığını önemli ölçüde tedavi eder. Hidrokortizon ilaçları doktorlar tarafından önerildiği kadar kullanılmalıdır.

4) Losyon ve Krem

Cilt tedavisi için doktor tarafından bir takım losyonlar ve kremler verilmektedir. Cildin kuruluğunu geçirmek için verilen krem ve losyonlar ile birlikte cilt ihtiyaç duyduğu neme tekrardan kavuşur ve iltihaplanma geçer.