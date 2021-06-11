Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri - Son Dakika

Konuyla ilgili önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, cilt güzelliği için temizliğin oldukça önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek haftada bir veya her gün olmak üzere besleyici uygulamalar ile cildin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Doğal maddeler ile oluşturulmuş cilt bakım kürlerinin düzenli olarak kullanıldığında sadece cildi güzelleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda antioksidan etkisi ile cildin güneşin UV ışınlarına karşı direncini arttırdığına dikkat çeken Benar, bunun yanı sıra kollajen sentezini artırarak cilt yenilenmesini ve elastin liflerinin gelişimini sağladığını söyledi.

DOĞAL KÜRLERLE CİLT BAKIMI

Kolaylıkla temin edilebilecek ürünler ile doğal cilt bakım kürleri hazırlanabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, Hindistan cevizi yağı, salatalık, bal ve tarçın maskesi, Jajoba yağı ve Badem yağı, Avakado ve Zerdeçal ile yapılacak kürlerin düzenli kullanıldığında cildi güzelleştireceğini ve yenileyeceğini ifade etti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı cilt bakımında sıkça kullanılan bir üründür. Hindistan cevizi yağı; altta yatan epidermal dokuyu güçlendirmek, ölü deri hücrelerini yok etmek, güneş yanığından korumak ve antibakteriyel, antiviral, antifungal ,antioksidan özelliklere ile cildi korumak gibi yararlara sahiptir. Araştırmalara göre, Hindistan cevizi yağı, epidermal bariyer fonksiyonundaki kusurlar ve atopik dermatit de dahil olmak üzere kutanöz iltihaplanma ile karakterize edilen kronik cilt hastalıklarıyla savaşacak kadar güçlüdür. Temizlemeye, nemlendirmeye, makyajı temizlemeye, yaraları iyileştirmeye veya yara izine yardımcı olmanın yanında saçınıza hindistan cevizi yağı kullanmanızda son derece yararlıdır. Sağlıklı cilt vücudunuzdaki diğer herhangi bir organ gibidir. Hücrelere sürekli olarak oksijen ve besin maddesi gerekir ve toksinler ciltten atılmalıdır. Bu nedenle, hormonal ve sindirim işlevine yardımcı olan hindistan cevizi yağı optimal cilt sağlığı için çok önemlidir.

Salatalık: Su oranı oldukça yüksek bir besin olan salatalık; lezzetinin yanı sıra inanılmaz derecede sağlıklı bir bakım ürünü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kozmetik sektöründe de birçok cilt bakım ürününün ana maddesi olan salatalık, içerdiği vitaminler sayesinde cilde taze bir görünüm sağlarken cilt için gerekli olan nemi geri kazandırmaktadır. Salatalığın suyunu sıkıp bir pamuk yardımıyla cildinizi temizleyerek nemlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra suyunu tamamen çıkarmak yerine salatalığı rendeleyip püre haline getirebilir, yüzünüze maske olarak sürüp 10 dakika bekledikten sonra suyla temizleyebilirsiniz.

Bal ve Tarçın Maskesi: Bal; besin, enzim, vitamin ve cilt artırıcı asitlerin en doğal kaynaklarından biridir. Balın yararları arasında cilt sorunlarının sayısının azaltılması, nemlendirme özellikleri sağlanması, antiseptik nitelikler içermesi, yara iyileşmesini teşvik edilmesi, alerjiler veya kızarıklıklar ile mücadele edilmesi ve yara izlerinin azaltılmasına yardımcı olması yer alır. Tarçın ise tam bir antioksidan kaynağı olmakla birlikte tene uygulandığında rahatlatıcı his vermektedir. Cilt hücrelerine direnç ve güç vererek cildin dayanıklılığını artırır. Sadece cilt için değil, hastalıklara karşı vücudun direncine de etkisi bulunmaktadır. Bal ve tarçın bir araya geldiklerinde inanılmaz bir cilt bakım ürünü oluşturmaktadır. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı bala bir miktar toz tarçın ekleyin, iyice karıştırıp temizlenmiş yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 10 dakika yüzünüzde bekleyen karışımı ılık su ile yavaşça temizleyin. İlk seferde bile cildinizin pamuk gibi olduğuna ve düzenli yaptığınızda yüzünüzdeki sivilcelerin yok olmaya başladığına şahit olacaksınız.

Jajoba Yağı ve Badem Yağı: En yaygın kullanılan taşıyıcı yağlardan biri olan jojoba yağı aşırı derecede nemlendirici özelliği ve yanıkların, yaraların, yara izlerinin, dermatitin, sivilcelerin, sedeflerin ve kırışıkların iyileşmesine yardımcı olması ile bilinmektedir. Güney Amerika ve Meksika'ya özgü olan bu yağ, nesiller boyunca akne, sedef, güneş yanığı ve çatlamış cildi tedavi etmek için kullanılmıştır. Ayrıca saç dökülmesini azaltmak içinde kullanılmaktadır, saçların yeniden büyümesini teşvik ederek, cildi rahatlatır ve kıl foliküllerini açar. Badem yağı ise birçok faydası ile bilinmektedir. Saç, kaş ve kirpik gürleştirme etkisinin yanı sıra göz altı morluklarını giderir, cildi onarır. Badem yağı harika kokar ve aynı zamanda anti-inflamatuar, antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Temel yağlar için cildin kızarıklıklarını, siyah noktaları veya kuruluğu doğal olarak tedavi etmek için mükemmel bir taşıyıcı yağ olarak kullanılmaktadır. Aktarlardan kolaylıkla uygun fiyata bulabileceğiniz Jajoba yağı ve badem yağını bakım kürlerinize 2-3 damla damlatarak kullanabilirsiniz.

Avakado: Ultra nemlendirici yağlı bir meyve olan avokadonun faydaları deriye nüfuz edebilen A, D ve E vitaminlerini içermesinden gelmektedir. Güneş yanığı olan cildi yatıştırmaya yardımcı olur, kolajen üretimini arttırır ve kırışıklıkları tedavi eder. Aynı zamanda, topikal olarak uygulandığında cildin iltihaplanmasını da azaltmaktadır. Bir adet avokadoyu ezerek kürlerinizde kullanabilirsiniz. Yumurta akı ve limon ile birlikte de kullanabileceğiniz avakadoyu haftada bir kez yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal tozu aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz parlak sarı renkte bir baharat çeşididir. Özellikle Uzakdoğu'da kadınlar tarafından cilde parlaklık vermek için cilt maskelerinde kullanılır. Zerdeçal tozu kuvvetli bir antioksidandır, ağrı kesici özelliği vardır, antiseptik ve yara iyileştirici olarak da kullanılır. Yaşlılığın cilt üzerindeki etkilerini yavaşlatır. Akne tedavisinde de sıkça kullanılan zerdeçalı biraz su veya limon ile macun kıvamına getirerek temiz cildinize uygulayabilirsiniz."