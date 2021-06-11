Üye Girişi
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri - Son Dakika

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri

11.06.2021 11:18
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri, System.String[]

Doğal maddeler ile oluşturulmuş cilt bakım kürlerinin düzenli olarak kullanıldığında cilde çok sayıda katkı sağladığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, hindistan cevizi yağı, salatalık, bal ve tarçın maskesi, Jajoba yağı ve Badem yağı, Avakado ve Zerdeçal ile yapılabilecek kür önerilerinde bulundu.

Konuyla ilgili önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, cilt güzelliği için temizliğin oldukça önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek haftada bir veya her gün olmak üzere besleyici uygulamalar ile cildin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Doğal maddeler ile oluşturulmuş cilt bakım kürlerinin düzenli olarak kullanıldığında sadece cildi güzelleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda antioksidan etkisi ile cildin güneşin UV ışınlarına karşı direncini arttırdığına dikkat çeken Benar, bunun yanı sıra kollajen sentezini artırarak cilt yenilenmesini ve elastin liflerinin gelişimini sağladığını söyledi.

DOĞAL KÜRLERLE CİLT BAKIMI

Kolaylıkla temin edilebilecek ürünler ile doğal cilt bakım kürleri hazırlanabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, Hindistan cevizi yağı, salatalık, bal ve tarçın maskesi, Jajoba yağı ve Badem yağı, Avakado ve Zerdeçal ile yapılacak kürlerin düzenli kullanıldığında cildi güzelleştireceğini ve yenileyeceğini ifade etti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı cilt bakımında sıkça kullanılan bir üründür. Hindistan cevizi yağı; altta yatan epidermal dokuyu güçlendirmek, ölü deri hücrelerini yok etmek, güneş yanığından korumak ve antibakteriyel, antiviral, antifungal ,antioksidan özelliklere ile cildi korumak gibi yararlara sahiptir. Araştırmalara göre, Hindistan cevizi yağı, epidermal bariyer fonksiyonundaki kusurlar ve atopik dermatit de dahil olmak üzere kutanöz iltihaplanma ile karakterize edilen kronik cilt hastalıklarıyla savaşacak kadar güçlüdür. Temizlemeye, nemlendirmeye, makyajı temizlemeye, yaraları iyileştirmeye veya yara izine yardımcı olmanın yanında saçınıza hindistan cevizi yağı kullanmanızda son derece yararlıdır. Sağlıklı cilt vücudunuzdaki diğer herhangi bir organ gibidir. Hücrelere sürekli olarak oksijen ve besin maddesi gerekir ve toksinler ciltten atılmalıdır. Bu nedenle, hormonal ve sindirim işlevine yardımcı olan hindistan cevizi yağı optimal cilt sağlığı için çok önemlidir.

Salatalık: Su oranı oldukça yüksek bir besin olan salatalık; lezzetinin yanı sıra inanılmaz derecede sağlıklı bir bakım ürünü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kozmetik sektöründe de birçok cilt bakım ürününün ana maddesi olan salatalık, içerdiği vitaminler sayesinde cilde taze bir görünüm sağlarken cilt için gerekli olan nemi geri kazandırmaktadır. Salatalığın suyunu sıkıp bir pamuk yardımıyla cildinizi temizleyerek nemlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra suyunu tamamen çıkarmak yerine salatalığı rendeleyip püre haline getirebilir, yüzünüze maske olarak sürüp 10 dakika bekledikten sonra suyla temizleyebilirsiniz.

Bal ve Tarçın Maskesi: Bal; besin, enzim, vitamin ve cilt artırıcı asitlerin en doğal kaynaklarından biridir. Balın yararları arasında cilt sorunlarının sayısının azaltılması, nemlendirme özellikleri sağlanması, antiseptik nitelikler içermesi, yara iyileşmesini teşvik edilmesi, alerjiler veya kızarıklıklar ile mücadele edilmesi ve yara izlerinin azaltılmasına yardımcı olması yer alır. Tarçın ise tam bir antioksidan kaynağı olmakla birlikte tene uygulandığında rahatlatıcı his vermektedir. Cilt hücrelerine direnç ve güç vererek cildin dayanıklılığını artırır. Sadece cilt için değil, hastalıklara karşı vücudun direncine de etkisi bulunmaktadır. Bal ve tarçın bir araya geldiklerinde inanılmaz bir cilt bakım ürünü oluşturmaktadır. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı bala bir miktar toz tarçın ekleyin, iyice karıştırıp temizlenmiş yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 10 dakika yüzünüzde bekleyen karışımı ılık su ile yavaşça temizleyin. İlk seferde bile cildinizin pamuk gibi olduğuna ve düzenli yaptığınızda yüzünüzdeki sivilcelerin yok olmaya başladığına şahit olacaksınız.

Jajoba Yağı ve Badem Yağı: En yaygın kullanılan taşıyıcı yağlardan biri olan jojoba yağı aşırı derecede nemlendirici özelliği ve yanıkların, yaraların, yara izlerinin, dermatitin, sivilcelerin, sedeflerin ve kırışıkların iyileşmesine yardımcı olması ile bilinmektedir. Güney Amerika ve Meksika'ya özgü olan bu yağ, nesiller boyunca akne, sedef, güneş yanığı ve çatlamış cildi tedavi etmek için kullanılmıştır. Ayrıca saç dökülmesini azaltmak içinde kullanılmaktadır, saçların yeniden büyümesini teşvik ederek, cildi rahatlatır ve kıl foliküllerini açar. Badem yağı ise birçok faydası ile bilinmektedir. Saç, kaş ve kirpik gürleştirme etkisinin yanı sıra göz altı morluklarını giderir, cildi onarır. Badem yağı harika kokar ve aynı zamanda anti-inflamatuar, antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Temel yağlar için cildin kızarıklıklarını, siyah noktaları veya kuruluğu doğal olarak tedavi etmek için mükemmel bir taşıyıcı yağ olarak kullanılmaktadır. Aktarlardan kolaylıkla uygun fiyata bulabileceğiniz Jajoba yağı ve badem yağını bakım kürlerinize 2-3 damla damlatarak kullanabilirsiniz.

Avakado: Ultra nemlendirici yağlı bir meyve olan avokadonun faydaları deriye nüfuz edebilen A, D ve E vitaminlerini içermesinden gelmektedir. Güneş yanığı olan cildi yatıştırmaya yardımcı olur, kolajen üretimini arttırır ve kırışıklıkları tedavi eder. Aynı zamanda, topikal olarak uygulandığında cildin iltihaplanmasını da azaltmaktadır. Bir adet avokadoyu ezerek kürlerinizde kullanabilirsiniz. Yumurta akı ve limon ile birlikte de kullanabileceğiniz avakadoyu haftada bir kez yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal tozu aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz parlak sarı renkte bir baharat çeşididir. Özellikle Uzakdoğu'da kadınlar tarafından cilde parlaklık vermek için cilt maskelerinde kullanılır. Zerdeçal tozu kuvvetli bir antioksidandır, ağrı kesici özelliği vardır, antiseptik ve yara iyileştirici olarak da kullanılır. Yaşlılığın cilt üzerindeki etkilerini yavaşlatır. Akne tedavisinde de sıkça kullanılan zerdeçalı biraz su veya limon ile macun kıvamına getirerek temiz cildinize uygulayabilirsiniz."

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri

Dermatoloji bölümü, Cilt Bakımı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu 11:30 Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi 10:58 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor 10:37 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız 10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:31 Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı
11:24 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı         
11:32
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek         
11:04
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor         
10:52
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada         
10:27
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:35:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement