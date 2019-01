Dermatolojide Türk İmzası

Nestle'nin dermatoloji alanındaki ürünlerini içeren Nestle Skin Health şirketinin Kuzey Amerika dışında kalan tüm pazarları bir Türk yöneticiye emanet.

Nestle'nin dermatoloji alanındaki ürünlerini içeren Nestle Skin Health şirketinin Kuzey Amerika dışında kalan tüm pazarları bir Türk yöneticiye emanet. 2017 yılından bu yana Nestle Skin Health'in Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Can Öngen, şirketin 2018 yılında geçirdiği operasyonel dönüşümünde gösterdiği başarı sayesinde Olağanüstü Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.



Aralarında Brezilya, Almanya, Çin, Japonya gibi büyük pazarların da olduğu toplam 80 ülkenin yönetiminden sorumlu olan Öngen, hem dünyada hem de Türkiye'de güçlü bir büyüme içinde olan cilt bakımı ürünlerinde Nestle Skin Health'in özel çözümler sunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:



"Nestle Skin Health, dünyada 17 milyar dolara ulaşan akne, bebek bakımı ve güneş bakım pazarı; 5 milyar dolar büyüklüğündeki dermal dolgu ve toksin estetik ürünler pazarı ile 9 milyar dolara ulaşan topikal dermatolojik reçeteli ürünler alanında özel çözümler sunuyor. Merkezi İsviçre'de bulunan şirketin yıllık satış cirosu 3 milyar dolar seviyesinde. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Nestle Skin Health'in 3 Ar-Ge merkezinde geliştirilen ürünler 100'den fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor."



"SEKTÖR HER YIL YÜZDE 6 BÜYÜYOR"



Dermatoloji sektörünün global olarak büyüdüğünü söyleyen Öngen, "Sektör her yıl yüzde 6 civarında büyüme sağlıyor. Dermal dolgu ve toksin estetik ürünler gibi farklı segmentlerde bu oran çok daha yüksek. Nestle Skin Health olarak ürün sunduğumuz segmentlerde 2018 yılında pazarın da üzerinde bir büyüme yakaladık. Cilt sağlığı alanında önümüzdeki 5 yıl içerisinde pazar büyümesinin üzerinde bir büyüme hedefliyoruz" diye konuştu.



"2 YIL İÇİNDE PİYASADA OLACAK"



Yakaladıkları bu büyümede dermal dolgu gibi estetik çözümlerinin cerrahi uygulamalara göre çok güçlü bir alternatif haline gelmesinin etkili olduğunu belirten Öngen, "Yakın gelecekte bu ürünleri daha fazla göreceğiz. Estetik olarak dolgu ve toksinlerin yeni formülleri var, bunlar 1-2 yıl içinde piyasada olacak. Şu anda endüstride çalışmaları devam eden, insan hücrelerinden elde edilen, sadece dermatoloji ve estetikte değil diğer alanlarda kullanılacak ürünler gelecektir. Bunların dışında lekelere, kızarıklıklara ve aknelere karşı özel çözümler geliştiriyoruz" dedi.



28 ÜLKE TÜRKİYE'DEN YÖNETİLİYOR



2016 yılında Türkiye'de temsil ofisi açtıklarını ve 28 ülkenin buradan yönetildiğini dile getiren Öngen, "Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Dünyada parlayan yıldız, 2016 yılında İstanbul'da ofis açtık. Doğu Avrupa, Orta Asya ülkeleri ve İsrail pazarlarını Türkiye'deki merkezden yönetiyoruz. Geçen 2 sene boyunca yaptığımız yoğun yatırımlarla dermatologlar ve iş ortaklarımızla iyi ilişkiler kurmanın yanısıra sağlık meslek mensupları için düzenli olarak üst düzey bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve eğitimler düzenledik ve böylece pazarı yeniden canlandırdık. 80 milyon nüfusuyla Türkiye'de cilt bakım ürünlerine talep oldukça yüksek. Tüketiciler de artık daha bilinçli. Merdiven altı bakım ürünlerini kullanmanın risklerinin farkındalar. Kullanılacak ürünlerin güvenli ve doktor kontrolünde olması şart" ifadelerini kullandı.



OLAĞANÜSTÜ LİDERLİK ÖDÜLÜ ALAN İLK YÖNETİCİ



Kuzey Amerika dışında kalan tüm pazarları yönetmek üzere Nestle Skin Health çatısı altında Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Öngen, başarılarından dolayı Olağanüstü Liderlik Ödülü'nü alan ilk Türk yönetici oldu. Nestle Skin Health bünyesinde, Genel Müdürler tarafından ilk kez böyle bir ödül verildiğini belirten Öngen, şirket organizasyonunu yeniden yapılandırmasının aldığı ödülde etkili olduğunu belirtti. Öngen "Avrupa, Latin Amerika ve Asya'dan oluşan 3 ayrı bölgeyi tek çatı altında toplayarak daha yatay bir organizasyon yapısı oluşturduk. Tasarruflarımızı küresel markalarımızda ve kilit pazarlarımızda yeniden yatırım için kullandık. Bu organizasyonel değişiklikler pazarlara açılma stratejimizi kuvvetlendirdi. 2018 yılında bazı kilit pazarlarda liderlik konumuna yükseldik veya liderlik konumumuzu güçlendirdik. Buna ek olarak, Uluslararası Pazarlar genelinde finansal ve organizasyonel hedeflerimizi aştık. Brezilya, Almanya, Çin ve Türkiye'de yatırımlarımızı artırdık" dedi.



CAN ÖNGEN KİMDİR?



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olan Can Öngen, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme bölümünde eğitimine devam etti. Kariyerine 1990 yılında başlayan Öngen, 27 yaşında çalıştığı şirkette Genel Müdürlük koltuğuna oturdu. Öngen, Orta Doğu, Orta Avrupa daha sonra İngiltere ve Almanya gibi Batı Avrupa pazarlarını kapsayan Avrupa bölge sorumlulukları için 2003'te İsviçre'ye gitti. 2014 yılında Oftalmoloji alanından Dermatoloji alanına geçiş yaptı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini idare etmek üzere Nestle Skin Health çatısı altında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2017'nin başlarında sorumlulukları arasına Latin Amerika (LATAM) bölgesini kattı. Eylül 2017'den itibaren, şirket satış hacminin yarısından fazlasını yapan ve 80'den fazla ülkeden oluşan Nestle Skin Health'in Uluslararası Pazarlar bölümünün başına geçti. - İstanbul

