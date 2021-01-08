Son dakika haber: Dermatolojik muayeneler de online yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Dermatolojik muayeneler de online yapılıyor

08.01.2021 11:09
Son dakika haber: Dermatolojik muayeneler de online yapılıyor, System.String[]

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok branşta olduğu gibi dermatoloji alanında da muayeneler online ortama taşındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok branşta olduğu gibi dermatoloji alanında da muayeneler online ortama taşındı.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, AA muhabirine, dermatolojinin hem deri sağlığı hem de güzelliğiyle ilgilenen temel branşlardan birisi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığınca acil olmayan pek çok operasyonun ertelendiğini anımsatan Karaoğlu, insanların da operasyon sırasında veya sonrasında "Kovid-10'a yakalanırım" endişesi nedeniyle bu operasyonları yaptırmadıklarını dile getirdi.

Hastaların dermatoloji kliniklerindeki birebir muayeneler yerine pandemi nedeniyle online muayeneleri tercih ettiklerini anlatan Karaoğlu, şunları belirtti:

"Özellikle risk altındaki gruplar ve pandemiden psikolojik olarak olumsuz etkilenenlere online muayene yapıyoruz. Eskiden böyle bir şey yapmazdık. Aynı muayenehaneden randevu alır gibi randevu alıyor. Bizler de odamızda hastaya normal muayenedeki gibi vaktimizi ayırıyoruz. Hastadan rahat soyunabileceği bir ortamdan bize bağlanmasını istiyoruz. Çünkü örneğin kamerada hekim, hastanın elinde olan hastalığın diğer yerleştiği bölgeleri de görmek isteyebilir. Dokunmamız gereken durumlarda da hastaya kendine dokunmasını, ısı değişikliği, sertlik var mı buna bakmasını söylüyor ve hastadan yardım alıyoruz. Kontrol sürecinde de online bağlanarak muayenemizi tamamlıyoruz."

Karaoğlu, her zaman merdiven altı yerlerde uygulanan işlemlerden uzak durulması uyarısında da bulunduklarını, bu dönemde hijyenin ve yetkinliğin daha ön plana çıktığını dile getirdi.

Bir tıp hekiminin bu konuda her zaman duyarlı olduğunu vurgulayan Karaoğlu, "Halkımız belki dezenfeksiyonu, mikroplardan bu kadar korunmayı yeni öğreniyor ama bir tıp hekimi sterilizasyonu, dezenfeksiyonu bildiği için bunu hayatında gerekli olan her alanda her zaman uyguluyor. Hekimler olarak gerekli maksimum koruma ile bu uygulamaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuaför hizmetini evinde almak istiyor

Karaoğlu, salgın döneminde kişisel bakım ve temizliği evde yapmayı tercih edenlerin sayısının arttığına da dikkati çekerek, "Kısa saçlar uzatıldı, insanlar manikürü, pedikürü evinde yapmayı öğrendiler, saçlarını kendileri boyuyorlar. Gelen müşterilerin de talepleri değişti, özel oda olsun, yanında kimse olmasın istiyorlar. Bazı müşteriler de evinde hizmet almak istiyor." diye konuştu.

Karaoğlu, fön çektirmek için manikür için sık sık kuaföre giden genç kızların da ebeveynlerine hastalık taşıma endişesiyle daha dikkatli davrandıklarını ve kuaföre gitmediklerini sözlerine ekledi.

Dermatoloji bölümü, Yönetim Kurulu, Sema Karaoğlu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dermatolojik muayeneler de online yapılıyor - Son Dakika


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