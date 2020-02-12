Derme çatma yuvada ölü bulunan sokak köpeklerinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derme çatma yuvada ölü bulunan sokak köpeklerinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Derme çatma yuvada ölü bulunan sokak köpeklerinin son görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Zonguldak'ta ormanlık alanda ölü bulunan 7 köpek yavrusunun son görüntüleri ortaya çıktı.

Derme çatma yuvada ölü bulunan sokak köpeklerinin son görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Zonguldak'ta ormanlık alanda ölü bulunan 7 köpek yavrusunun son görüntüleri ortaya çıktı. Hayvanseverleri ayağa kaldıran olayın failleri araştırılıyor.


Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesinde bir ormanlık alanda zehirlendikleri iddiasıyla 8 köpek yavrusundan telef olan 7'si gömüldü. Bir yavru ise her gün yiyecek getiren hayvansever Hasret Ünal'ın çabalarıyla hayata tutundu. Veteriner hekime getirilen yavru köpek panzehirin vücuduna enjekte edilmesinin ardından sağlığına kavuştu. Ünal, yavru köpeğin bakımını sahiplendi. Tüm imkanlarına rağmen her sokak hayvanının imdadına yetişemediklerini belirten hayvanseverler kamu kurum ve kuruluşlarından destek beklediklerini açıkladı. Öte yandan vatandaşların çabaları sayesinde ormanlık alana yapılan yuvada ölü bulunan 7 yavru ise hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Yavru köpeklerin zehirlenmeden önce yemek yerken son görüntüleri ortaya çıktı. Hayvanseverler tarafından kaydedilen görüntülerde minik yavrular kendilerine getirilen yiyecekleri yerken yer alıyor.


Öte yandan olayın faili yada failleri ise araştırılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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