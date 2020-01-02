Derme Deresi ile ilgili ihale yapıldı - Son Dakika
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Derme Deresi ile ilgili ihale yapıldı

6 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Derme Deresi ile ilgili ihale yapıldığı, dere içerisinde olan evlerin taşınacağı bildirildi.

Derme Deresi ile ilgili ihale yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Derme Deresi ile ilgili ihale yapıldığı, dere içerisinde olan evlerin taşınacağı bildirildi.


Malatya Battalgazi Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Ocak ayı ilk toplantısında ağırlıklı olarak imar konuları görüşüldü.


Derme Deresi ile ilgili ihale yapıldı


Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Ocak ayı Olağan Toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Derme Deresi ile ilgili ihale yapıldı. Oranın ıslahı için büyük çaba sarf ediyoruz. Çınar ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi. İnşallah projenin baraja kadar tamamlanması bizlere nasip olur. Kentsel dönüşüm kapsamında 143 ev tespit edildi. Oradaki insanların çoğu ile görüşüldü. Oradaki binaların çoğu ruhsatsız. Çevre ve şehircilik bakanlı ile görüşme gerçekleştireceğiz ve bir formül bulacağız. Dere içerisinde olan evleri de taşımayı planlıyoruz. Kuşak yolunda da sona gelindiği bilgisi verildi. Kuşak yolu da açılırsa Uçbağlar Mahallemizde güzel bir kentsel dönüşüm olacak. Bu projeleri hayata geçirirsek, çevreyolu altı denen bölgede değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız" dedi.


"2020 yılının daha iyi geçmesini bekliyoruz"


"2020 yılının daha iyi geçmesini bekliyoruz. Maliye Bakanlığından aldığımız notlar doğrultusunda 2020 yılının 2019 yılından daha iyi olacağını söyleyebiliriz" diyen Başkan Güder, "2020 yılındaki ekonomik gelişmeler İnşallah bizim ilçemize de yansıyacak. Önemli projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Özellikle imar konuları bizim her zaman gündemimizde. Doğalgaz şirketi ile yaptığımız görüşmede Malatya'ya 60 kilometrelik bir çalışma yapılacak. Bizim bunun büyük bir kısmını Battalgazi ilçesine getirmemiz lazım. Orduzu, Hanımınçiftliği gibi derli toplu ilçelere götürebilir miyiz diye uğraşıyoruz. 20 kilo metre kadar bir çalışmayı ilçeye getirmeliyiz. Hatunsuyu mahallemiz ile de konuştuk ama onların planlaması ile bizim düşündüğümüz farklı oldu" dedi.


Başkan Güder, "Her sokağın her caddenin ayrı bir imarı var. Bizim birinci amacımız, geride kalan insanımıza ekonomik destek sağlamak. Battalgazi'nin gelişip, dönüşe bileceği yer de bizim üzerinde çalıştığımız alanlar. Orduzu bölgesi en uygun alan ve iller bankasındaki taleplerimiz olumlu sonuçlanırsa da millete hizmet etmeye, öncülük etmeye çalışacağız. Bizim doğru olanı yapmamız lazım" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.


Battalgazi Belediye Meclisi, 2020 yılının ikinci toplantısını 5 Şubat 2020 Çarşamba günü gerçekleştirecek. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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