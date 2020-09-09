Derme Deresi ıslah ediliyor - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden Derme Deresi Islah Projesi çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci kısım taşkın koruma inşaatının devam ettiği proje için Başkan Güder ve ekibine teşekkür eden Çalık, ıslah çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını ve projenin Battalgazi'ye çok büyük değer katacağını ifade etti.

Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

"Çevreyolunun altında Derme Deresi'nin geçtiği kanallar vardı. Kokusuyla ve çevreye yaşatmış olduğu sıkıntılarla burası tehlike arz eden boyuttaydı. Battalgazi Belediyemiz, ıslah edilmesi için bir proje hazırladı, devam ediyor. Özellikle 800 metrenin üst tarafındaki Uçbağlar Mahallesi'ndeki alan için de ayrı bir proje hazırlanacak. İnşallah bu derenin baştan itibaren sonuna kadar ıslahı için çalışmaları yapıyoruz."

Battalgazi Belediye Başkanı Güder ise ıslah çalışması tamamlandığında bölgenin insanların vakitlerini geçirmek adına tercih edebileceği bir mekan olacağını anlattı.

Güder, kanal boyu, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, oturma alanlarını tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Devlet Su İşleri 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi ise Derme Deresi ıslahı kapsamında kanalın yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamladıklarını, geri kalan kısımda çalışmanın sürdüğünü kaydetti.