Derme sulama kanalına yine araç uçtu - Son Dakika

Derme sulama kanalına yine araç uçtu

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nden geçen Derme sulama kanalına bugün bir araç daha uçtu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nden geçen Derme sulama kanalına bugün bir araç daha uçtu. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, aynı bölgede 2 gün önce de 2 araç kanala düşmüştü.

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Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde bulunan Derme sulama kanalında sıkça yaşanan kazalara bugün bir yenisi daha eklendi. 2 gün önce 2 aracın kanala uçtuğu bölgede, bugün de ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Takla atarak suda ters duran araçtaki sürücü, çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Bölgede benzer kazaların sıkça yaşanması mahalle sakinlerinin yepkisine yol açıyor. Aynı bölgede birçok aracın kanala uçması karşısında hiçbir önlem alınmadığını belirten vatandaşlar, can güvenliklerinin olmadığını söyleyerek yol sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istedi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derme sulama kanalına yine araç uçtu - Son Dakika
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