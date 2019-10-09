Son Dakika Haberleri: Dernek adı altındaki kumarhaneye baskın
Son Dakika Güncel Dernek adı altındaki kumarhaneye baskın

Dernek adı altındaki kumarhaneye baskın

1 saat önce

KONYA'da bir derneğe polis tarafından yapılan baskında 52 kişi hakkında kumar oynadığı iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.

Dernek adı altındaki kumarhaneye baskın, System.String[]

KONYA'da bir derneğe polis tarafından yapılan baskında 52 kişi hakkında kumar oynadığı iddiasıyla yasal işlem başlatıldı. Tombala makinesini saklayan 1 kişi de gözaltına alındı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ferhuniye Mahallesi'ndeki Derekonağı Sosyal Yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Ardından derneğe dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynadığı öne sürülen 52 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Dernekteki tombala makinesini bodrum katına saklamaya çalışan 1 kişi de gözaltına alındı. Tombala makinesine yaptırılan özel bölümde gizlenmiş av tüfeği ile fişeklere el konulup, dernek mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
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