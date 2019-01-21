Dernek Başkanı Hikmet Öztürk Güven Tazeledi
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıldır başarılı çalışmalar yapan Yenidoğan Camii Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Hikmet Öztürk yeniden aynı göreve getirildi.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde 3 yıldır başarılı çalışmalar yapan Yenidoğan
Camii Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Hikmet Öztürk
yeniden aynı göreve getirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Hikmet Öztürk, "İlçemizin ibadet alanı en büyük ve en çok cemaate sahip camilerinden Yenidoğan Camii Yaşatma ve Onarma Derneğimizin 2019 Olağan genel kurulunu gerçekleştirdik. Başkanlığımın üçüncü döneminde cami cemaati arkadaşlarımız tekrardan bu görevi bizlere verdiler. Benimle birlikte yeni görev alan yönetim kurulu arkadaşlarımız cami cemaatimizin ibadetlerini en iyi şekilde en iyi ortamda yapabilmeleri için camimizin tüm tadilatını yaptırıp korumak ve kollamak için çalışacağız. Bugüne kadar nasıl görev yapmışsak bundan sonrada arkadaşlarımla birlikte özveriyle çalışacağımıza güvenimiz tamdır. Bizlere güvenen vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkartmayacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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