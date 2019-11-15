Son Dakika › Yaşam › Dernek Başkanı Özmeşe, Başkan Yaman ile bir araya geldi - Son Dakika
Dernek Başkanı Özmeşe, Başkan Yaman ile bir araya geldi
7 saat önce
Kocaeli Bilecikliler Dernek Başkanı Nazmi Özmeşe ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
Kocaeli Bilecikliler Dernek Başkanı Nazmi Özmeşe ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Bizleri ziyaret eden Kocaeli Bilecikliler dernek başkanımıza ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimize bu nazik davranışlarından ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Yargıtay, şirket aracını özel işte kullanmayı haklı fesih saydı Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira