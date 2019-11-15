Son Dakika Haberleri: Dernek Başkanı Özmeşe, Başkan Yaman ile bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Dernek Başkanı Özmeşe, Başkan Yaman ile bir araya geldi - Son Dakika

Dernek Başkanı Özmeşe, Başkan Yaman ile bir araya geldi

7 saat önce

Kocaeli Bilecikliler Dernek Başkanı Nazmi Özmeşe ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ettiler.

Dernek Başkanı Özmeşe, Başkan Yaman ile bir araya geldi, System.String[]

Kocaeli Bilecikliler Dernek Başkanı Nazmi Özmeşe ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Bizleri ziyaret eden Kocaeli Bilecikliler dernek başkanımıza ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimize bu nazik davranışlarından ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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